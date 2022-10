Pallacanestro Viola-Padova, il derby di Massimo Mazzetto: il commosso ricordo neroarancio

16 Ottobre 2022 15:12

La sfida fra Pallacanestro Viola e UPB Petrarca Basket Padova avrà un tifoso in più dall’alto, il compianto Massimo Mazzetto, giocatore di entrambe le squadre

La sfida tra Pallacanestro Viola e UPB Petrarca Basket Padova, al via alle 18:30 presso il PalaCalafiore di Reggio Calabria, avrà un tifoso speciale in più. A guardarla dall’alto, in prima fila, ci sarà sicuramente anche Massimo Mazzetto, cestista scomparso il 18 giugno 1986 a Reggio Calabria in seguito a una triste fatalità. Mazzetto era nato a Padova e aveva indossato la maglia del Petrarca dal 1978 al 1982 con le giovanili, poi dal 1982 al 1985 in prima squadra. Nella stagione 85-86 il trasferimento a Reggio Calabria con la viola di Gianfranco Benvenuti: in riva allo Stretto anche la chiamata della Nazionale maggiore come ‘riserva’ per i Mondiali di Spagna 1986.

Nelle ultime ore le due società hanno ricordato Massimo Mazzetto attraverso i social. La Pallacanestro Viola ha postato una sua splendida frase che recita: “io amo quando gioco, mi diverto, rispetto chi ho davanti, arrivo ad essere amico del mio avversario avendone però la convinzione di batterlo… forse è il mio modo di vivere, è il mio stile, è la mia vita“. Padova ha aggiunto: “Petrarca e Viola Reggio Calabria hanno il cuore diviso a metà“.