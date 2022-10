Pallacanestro Viola-Padova, coach Bolignano: “Renzi giocatore bidimensionale, oggi cattive percentuali di squadra”

16 Ottobre 2022 21:12

Coach Bolignano analizza la sconfitta della Pallacanestro Viola contro Padova: Renzi in doppia doppia ma con uno 0/5 da 3 in una serata complicata alla voce percentuali. Una bidimensionalità, quella del lungo neroarancio, da sfruttare al meglio per vincere

Terza sconfitta in tre gare per la Pallacanestro Viola. Dopo Mestre e San Vendemiano, i neroarancio si arrendono anche alla UBP Petrarca Basket Padova con il punteggio di 62-68. La reazione è dei reggini nel finale non basta per la rimonta, nonostante un Renzi da 20 punti e 15 rimbalzi. Il lungo ex Trapani ha preso per mano la squadra, mostrando la sua bidimensionalitá sul parquet nel rendersi pericoloso sia dentro che fuori dall’area (al netto di uno 0/5 da 3 punti).

In conferenza stampa, rispondendo a StrettoWeb, coach Bolignano ha analizzato così la prova di Renzi: “la prova di Renzi rispecchia la prova della squadra. Per quanto riguarda la sua pericolosità da 3 punti, é una sua caratteristica, chi lo conosce sa che é un giocatore che ha sia una qualità frontale che interna. É un giocatore con questa doppia dimensione, lo faceva in A2 e lo fa anche in questo campionato.

Abbiamo cercato tante volte di sfruttarlo, in post basso credo abbia preso 15 tiri anche da posizioni in cui ha ottime percentuali. Oggi c’é stato un loop negativo di squadra, abbiamo tirato con percentuali basse, anche ai liberi: abbiamo tirato con percentuali più basse di quelle alle quali siamo abituati e a quanto dovremmo fare soprattutto perché abbiamo preso tanti falli e dobbiamo concretizzarli“.