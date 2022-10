2 Ottobre 2022 16:06

La Pallacanestro Viola ha comunicato i numeri di maglia dei cestisti in roster per la stagione 2022-2023

Ci siamo, la stagione 2022-2023 del campionato di Serie B sta per iniziare! La Pallacanestro Viola è attesa, nella serata odierna (18:30), all’esordio stagionale al PalaCalafiore contro Gemini Mestre, una delle squadre più accreditate per un posto nei Playoff. I neroarancio hanno comunicato i numeri di maglia dei cestisti attualmente presenti in roster che riportiamo di seguito in ordine crescente: