Pallacanestro Viola, cambia l’orario della partita di domenica 30 ottobre contro Desio

25 Ottobre 2022 16:48

La Pallacanestro Viola comunica il cambiamento dell’orario della partita di domenica 30 ottobre contro Desio: la gara si giocherà alle 19:00 e non più alle 18:00

Dopo la sconfitta in trasferta contro la forte Agribertocchi Orzinuovi la Pallacanestro Viola fa ritorno a Reggio Calabria per la 5ª sfida del Girone B di Serie B. I reggini tornano fra le mura amiche del PalaCalafiore di Pentimele per affrontare Rimadesio Desio, una squadra sicuramente più alla portata dei ragazzi di coach Bolignano rispetto a quelle affrontate in questa prima parte di stagione.

