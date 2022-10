23 Ottobre 2022 18:23

I rosanero di Corini restano in fondo alla classifica, penultimi in coabitazione, a 9 punti: al Barbera finisce 0-0 contro il Cittadella

Il Palermo non sa più vincere. Dopo il grande entusiasmo iniziale, momento sempre più difficile per i rosanero, la cui ultima vittoria risale all’1-0 al Genoa a inizio settembre, oltre un mese fa. Al Barbera, chance fallita contro il Cittadella: finisce 0-0. Con questo pari, la squadra di Corini resta nei bassifondi, penultima in coabitazione, a 9 punti. Nell’altra sfida, rocambolesco 4-2 del Pisa contro il Modena. Di seguito la nuova classifica di Serie B.

CLASSIFICA SERIE B