Ospedali di Locri e Melito, Occhiuto rassicura ma il Pd insiste: “scellerato tagliare i fondi”

24 Ottobre 2022 17:45

La federazione metropolitana del Partito Democratico di Reggio Calabria incalza Roberto Occhiuto sul presunto taglio dei fondi ai due nosocomi, ma questa mattina lo stesso Governatore ha rassicurato che si tratta solo di fake news

“Roberto Occhiuto riveda la sua scellerata decisione di tagliare fondi per circa 73.000.000 di euro agli ospedali di Locri e di Melito Porto Salvo“. Incalza così la federazione metropolitana del Partito Democratico di Reggio Calabria sul definanziamento ai due ospedali ionici. “Tali risorse avrebbero dovuto adeguare le due strutture anche dal punto di vista normativo e ci chiediamo, dunque, quale sia il livello di sicurezza degli edifici che ad oggi la Regione Calabria intende garantire, scegliendo di tagliare i suddetti finanziamenti”. Quello che si dovrebbe capire è se il Pd metropolitano non abbia interpretato correttamente le parole di Occhiuto oppure non creda proprio alle sue affermazioni. Sì, perché proprio questa mattina il Governatore della Calabria ha rassicurato sul fatto che nessun fondo verrà tagliato e che si tratta solo di fake news: “Non facciamo confusione. Da qualche giorno circola la fake news secondo la quale la Regione avrebbe deciso di tagliare finanziamenti Inail – previsti da un recente Dpcm del governo nazionale – per la ristrutturazione e l’ammodernamento di alcuni ospedali: Locri, Melito Porto Salvo, Castrovillari, Cetraro e Paola. Chiariamo subito una cosa: nessuno di questi ospedali perderà un euro, anzi, forse qualcuno riuscirà ad avere di più”, ha detto il Presidente della Regione.

Ma il Pd metropolitano insiste: “La sanità dell’area Grecanica e della Locride già troppe volte ha subito scippi e saccheggi, fino a rendere il diritto alla salute una chimera, in molti casi. Il ritorno della gestione sanitaria nelle mani del presidente della Regione Calabria speravamo potesse restituire dignità alla sanità calabrese tutta, ma constatiamo che l’unica strategia messa in campo è quella dell’indebolimento di alcune strutture sanitarie, abbandonando a se stessi i cittadini di aree territoriali rese sempre più periferiche dall’assenza di livelli minimi di qualità nell’erogazione di servizi primari, tra cui c’è certamente al primo posto la sanità. Le strutture ospedaliere di Locri e Melito Porto Salvo, al pari di tutte le altre, devono essere innovate e rese professionalmente attrattive per il personale medico e paramedico, ma soprattutto devono rispondere alle esigenze di tutela della salute della cittadinanza. La Costituzione pone il diritto alla salute tra i suoi principi fondativi, non garantirlo è un reato morale, politico e sociale”.

La nota stampa, poi, chiama anche in causa il Sindaco di Locri, Giovanni Calabrese, secondo i dem “oggi strenuo difensore dei tagli inflitti da Occhiuto dopo essere stato, negli anni passati, focoso masaniello al grido di “l’ospedale non si tocca”. Sta forse scambiando, Calabrese, il diritto alla salute di intere comunità con un posto in giunta regionale? Una posizione opportunistica da cui hanno preso le distanze finanche i suoi colleghi sindaci della Locride. La federazione metropolitana del Partito Democratico – si conclude la nota – ribadisce la necessità che il presidente Occhiuto faccia marcia indietro e riconosca il diritto alla salute anche ai cittadini della Locride e dell’area Grecanica, iniziando con il restituire loro i fondi scippati sulla ristrutturazione degli ospedali di Locri e Melito!”.