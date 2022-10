Ospedale Palmi, Bruni interroga Occhiuto: “quando sarà realizzato?”

13 Ottobre 2022 15:21

“Era solo un’illusione quando aveva rimarcato il cronoprogramma per la costruzione dell’ospedale di Palmi fissando proprio per il 2026 la fine dei lavori?”, si domanda Amalia Bruni

“Ho presentato un’interrogazione a risposta immediata al presidente della giunta regionale per sapere quali sono le iniziative che, anche nella sua qualità di commissario ad acta della Sanità, intende adottare, visti i ritardi accumulati, rispetto al suo cronoprogramma delineato solo cinque mesi fa per la realizzazione del nuovo ospedale di Palmi”. E’ quanto scrive in una nota il consigliere regionale calabrese, Amalia Bruni (Misto), dopo le polemiche sollevate soprattutto dal sindaco Giuseppe Ranuccio, che critica il governatore Occhiuto di essersi “dimenticato” dei cittadini della Piana.

“Hanno destato profonda preoccupazione e sgomento, infatti, nei cittadini della Piana di Gioia Tauro, le dichiarazioni fatte nei giorni scorsi dal presidente Occhiuto – aggiunge – annunciando entro la fine della legislatura il completamento della costruzione degli ospedali di Sibari e Vibo Valentia, omettendo di parlare della struttura di Palmi. E dire che Il 7 giugno scorso Occhiuto con una nota stampa aveva rimarcato il cronoprogramma per la costruzione dell’ospedale di Palmi fissando proprio per il 2026 la fine dei lavori – conclude – . Quindi era solo un’illusione?”.