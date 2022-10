Ospedale di Milazzo: l’Asp valuta l’ipotesi per far restare il pronto soccorso nell’ospedale della città mamertina

20 Ottobre 2022 15:29

Ospedale di Milazzo, si è svolta oggi una riunione durante la quale si è presa in considerazione l’ipotesi di spostare il pronto soccorso generale nel reparto di Psichiatria

Si è svolta oggi preso la direzione generale dell’Asp di Messina una riunione alla quale ha partecipato la direzione strategica, la direzione Asp, la ditta aggiudicataria e personale del pronto soccorso dell’ospedale di Milazzo e durante la quale si è presa in considerazione l’ipotesi di spostare il pronto soccorso generale nel reparto di Psichiatria, per farlo rimanere nello stesso nosocomio a Milazzo. Domani in quest’ottica si svolgerà un ulteriore sopralluogo per verificare la validità della proposta. La riunione si è svolta oggi dopo numerose sollecitazioni da parte dell’amministrazione comunale di Milazzo, del Sindaco Giuseppe Midili, del deputato regionale di Fdi Pino Galluzzo e di tutte le sigle sindacali, poiché era stata stato paventato lo spostamento del pronto soccorso all’ospedale di Barcellona. Come sempre i vertici dell’Asp stanno hanno agito nell’interesse della comunità e stanno valutando la migliore soluzione possibile per pazienti, sanitari e cittadini del comprensorio.

Messina, Cisl: “attendiamo valutazioni dopo sopralluogo”

“Prendiamo atto positivamente che si sta lavorando per mantenere il presidio di pronto soccorso a Milazzo, ipotizzando lo spostamento nel reparto di Psichiatria”. È il commento a caldo del segretario generale della Cisl Messina, Antonino Alibrandi, dopo la notizia della riunione tenutasi all’Asp di Messina e della decisione di valutare l’eventualità di non trasferire l’importante punto di emergenza all’ospedale di Barcellona. “Ribadiamo che quella di Milazzo è un’area industriale con siti produttivi ad alta incidenza di rischio e che potrebbero avere necessità in caso di emergenza”, ricorda Alibrandi che aveva espresso immediatamente la preoccupazione della Cisl e delle federazioni del Pubblico Impiego, dei Pensionati e dei Medici insieme ai rispettivi segretari generali Giovanna Bicchieri, Giovanni Ammendolia e Giuseppe Costa, sull’ipotesi di spostare il pronto soccorso. “Attendiamo di conoscere l’esito delle valutazioni che verranno fatte dopo il sopralluogo in programma domani ma saremo vigili affinché i disagi e le preoccupazioni che quotidianamente raccogliamo dalla comunità, soprattutto di anziani e soggetti fragili, per le lunghe file e le attese, non siano incrementati dalla scelta di concentrare la platea di due vasti comprensori su un unico pronto soccorso. Riteniamo, tra l’altro, che sarebbe comunque opportuno rifunzionalizzare e potenziare il presidio di emergenza dell’ospedale Cutroni Zodda di Barcellona perché, insieme al Fogliani di Milazzo, possa fornire una valida assistenza ad un così vasto territorio”.