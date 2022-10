L’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria apre le sue porte per l’open day del 7 ottobre

5 Ottobre 2022 10:45

Il 7 ottobre l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria apre le proprie porte per l’Open Day dedicato ai futuri iscritti

Dopo due anni di DAD, l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria torna in presenza con l’Open Day organizzato per il prossimo venerdì 7 ottobre 2022. Per accogliere i nuovi iscritti, e la comunità tutta, l’ABARC apre le proprie aule ad una lunga giornata di arte, incontri e performance musicali dalle dieci-alle-dieci. Il suo Presidente Dr.ssa Maria Cerzoso, il Direttore Prof. Piero Sacchetti e tutto il corpo docenti, invitano la cittadinanza a entrare nel mondo dell’arte e dell’alta formazione artistica.

L’ABARC si trasforma per un giorno in un Hub culturale, un avamposto di creatività e di partecipazione, in cui sarà possibile confrontarsi e lavorare nella costruzione di un’opera collettiva insieme al noto artista Lorenzo Marini (Monselice, 1958) e la sua typeart, cercando così di riscoprire il valore intrinseco delle lettere, liberandole dalla struttura delle parole. Un workshop che fonde informazione e pratica sulla multidisciplinarità