18 Ottobre 2022 14:49

La nave da crociera Odyssey of the Seas sta solcando lo Stretto di Messina

In questi minuti la maestosa nave da crociera Odyssey of the Seas sta solcando le acque dello Stretto di Messina ammaliando reggini e messinesi che stanno ammirando questa meravigliosa nave a pochi metri dalla costa. Lo Stretto è spesso teatro di varie navi da crociera che quasi quotidianamente lo attraversano. La Odyssey of the Seas sta proviene da Souda in Grecia ed è diretta a Civitavecchia.