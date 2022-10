Nuovo regolamento edilizio unico di Messina: le professioni tecniche chiedono un incontro all’amministrazione

14 Ottobre 2022 17:12

Messina: architetti, Ingegneri, Agronomi, Geologi e Periti Industriali si sono riuniti ieri pomeriggio presso la sede dell’ordine degli Architetti

Architetti, Ingegneri, Agronomi, Geologi e Periti Industriali si sono riuniti ieri pomeriggio presso la sede dell’ordine degli Architetti per esaminare il regolamento edilizio unico adottato dal Consiglio Comunale di Messina. Valutato il documento, si è deciso di inviare al Sindaco e all’Assessore Mondello una richiesta di incontro, così da trovare le soluzioni idonee per dotare la città di un regolamento in linea con quello regionale – elaborato presso l’Assessorato Territorio e Ambiente con il contributo di tutte le professioni tecniche – adattato alle specificità locali.