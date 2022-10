Nuovo Governo, Spirlì esulta: “bentornata Italia, ora torniamo liberi”

23 Ottobre 2022 12:33

L’ex Governatore f.f. della Regione Calabria ha postato un suo pensiero in una foto insieme a Vittorio Sgarbi

Sempre molto attivo su Facebook, l’ex Governatore f.f. della Calabria Nino Spirlì ha postato un suo pensiero in merito alla formazione del nuovo Governo: “E, finalmente, potremo continuare a parlare di Dio, Patria, Famiglia, Nazione, Cultura, Arte, Rispetto, Onore, Dignità… Di quei “mostri” che il politicamente vergognoso e la moda ipocrita del tempo avevano cercato di cancellare”, ha scritto accompagnando il post a una foto che lo ritrae insieme a Vittorio Sgarbi.

“Torniamo – ha detto ancora – ad essere Liberi e considerati come Nazione, e non come ammasso di carne schiava da indottrinare! Tornerà il Vangelo nelle nostre Case, e Dante, Manzoni, Leonardo, Caravaggio, Michelangelo, Campanella, Alvaro, Leopardi, Pirandello, Boccaccio, Cicerone, Orazio, Catullo, Pio XII, Pasolini, Goldoni, ORIANA… Bentornata, ITALIA!”.