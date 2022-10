Nuovo Governo, Occhiuto: “mi auguro che la Calabria abbia un Ministro”

4 Ottobre 2022 12:55

Nuovo Governo: le parole del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto

“Mi auguro che la Calabria abbia un ministro“. Lo ha detto il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, parlando con i giornalisti a margine di una conferenza stampa nella sede della Giunta a Catanzaro. “Non so – ha proseguito Occhiuto – se di Forza Italia, perche’ Forza Italia e’ un partito importante della maggioranza, pero’ non sappiamo nemmeno quanti siano i ministri di Forza Italia. Di certo – ha concluso il presidente della Regione – Forza Italia sara’ rappresentata al governo anche in Calabria“.