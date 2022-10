Novellino è sicuro: “la Reggina è la favorita per la promozione”

10 Ottobre 2022 22:19

Le parole dell’ex tecnico amaranto sulla corsa promozione: al primo posto ci mette la Reggina, per lui favorita assoluta

La Reggina aveva affidato a lui le chiavi per l’immediata riconquista della Serie A dopo la retrocessione. All’epoca, oltre 10 anni fa, gli amaranto erano più o meno l’odierno Genoa. Alla fine non ci riuscì, esonerato dopo poco. Ma oggi, allenatore senza squadra, la Reggina ce la mette come assoluta favorita per la promozione. “Penso che la favorita sia la Reggina. Mi ha stupito molto. Devo dire la verità, l’allenatore è molto bravo ed è entrato bene nello spogliatoio”. Firmato: Walter Novellino. L’ex tecnico amaranto commenta così a TMW la corsa promozione.