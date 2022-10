In crisi l’asse Parigi – Berlino: non si terrà la conferenza stampa congiunta tra Macron e Scholz

26 Ottobre 2022 13:26

La Francia rifiuta di tenere una conferenza stampa congiunta tra Macron e Scholz durante l’incontro a Parigi tra i due. Si tratta di una decisione senza precedenti e anche a forte impatto simbolico

Sembra nettamente in crisi l’asse Francia-Germania per via di grosse divergenze sulle principali criticità in Europa. I segnali di un clima non proprio disteso si sono moltiplicati nelle ore precedenti all’incontro di oggi all’Eliseo tra Emmanuel Macron e Olaf Scholz, un incontro caratterizzato dall’assenza della conferenza stampa fianco a fianco del cancelliere tedesco e del presidente francese.

Perchè l’asse scricchiola? La Germania viene definita in Francia un “cavaliere solitario“. Già mesi prima dello scoppio della guerra in Ucraina, i prezzi dell’energia hanno cominciato a salire, ma Berlino e Parigi non sono riuscite a mettersi d’accordo su una linea. La Francia vuole un tetto massimo europeo del prezzo del gas. La Germania pensa che questa sia la strategia sbagliata.