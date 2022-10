Governo: Musumeci in corsa per un ministero

17 Ottobre 2022 20:56

Toto ministri, Meloni accelera sul Governo: possibile un ministero per Musumeci

Mentre oggi è stata sancita la pace tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi dopo l’incontro avvenuto nella sede di Fratelli d’Italia a Roma, si accelera per quanto riguarda la formazione del nuovo di Centro/Destra. Resterebbe ancora scoperta la casella del Ministero per il Sud, gestito sino ad oggi da Mara Carfagna, che potrebbe andare a Nello Musumeci, ex governatore siciliano, molto vicino alla futura Premier Meloni.

Le trattative sono ancora in corso e non è detto non ci siano sorprese più o meno grosse: il nome dell’ex presidente della Sicilia non sarebbe sicuramente ben visto da una parte di Forza Italia che non ha voluto la sua ricandidatura alla regione (Miccichè), mentre potrebbe essere una soluzione importante in caso la casella di Ministro per il Sud vada a Fratelli d’Italia.