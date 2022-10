Navi ong, Piantedosi: “applicati decreti sicurezza”. E Soumahoro propone: “saliamo sulle navi”

27 Ottobre 2022 20:51

Le parole del Ministro Piantedosi e il commento di Aboubakar Soumahoro sulla vicenda delle navi ong

“Abbiamo applicato la legge, i famosi decreti sicurezza rivisitati ma che sono rimasti sostanzialmente nel loro impianto”. Con queste parole, durante la registrazione di Porta a Porta, il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha parlato della direttiva nei confronti delle due navi ong Ocean Viking e Humanity1. “Noi vogliamo affermare un principio a prescindere dal caso concreto. Vogliamo lanciare un messaggio ai partner. La condivisione deve esserci non a sbarco avvenuto ma la presa in carico deve partire subito”, ha aggiunto. “Bene l’intervento del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi a proposito di due ong: come promesso, questo governo intende far rispettare regole e confini”. Lo dice il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Matteo Salvini.

Sulla questione è intervenuto Aboubakar Soumahoro, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, che propone: “lancio l’invito a tutte e a tutti i parlamentari dell’opposizione ad andare sulle navi che salvano gli esseri umani nel Mediterraneo, per far valere i principi di umanità racchiusi nella nostra bella e attuale Carta costituzionale. In questo momento, in cui alcuni ministri si apprestano a tenere sospese vite umane in mare, non si può solo continuare a parlare ma bisogna agire. Servono azioni risolutive e determinanti anche per fermare i disumani accordi libici”.