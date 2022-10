Fiocco azzurro in casa De Rose: è nato il figlio dell’ex capitano della Reggina | FOTO

6 Ottobre 2022 13:08

Il messaggio social del calciatore e i tanti commenti di auguri da Reggio Calabria

Festa in casa De Rose, è nato in queste ore il secondogenito dell’ex capitano della Reggina. A darne notizia è lo stesso calciatore tramite le pagine social: “Benvenuto piccolo principino. Papà, Mamma e Ludovica ti amano”. Una bellissima notizia per “Ciccio”, professionista benvoluto in riva allo Stretto e tra i protagonisti della squadra che ottenne la promozione dalla Serie C con mister Mimmo Toscano in panchina. I legami con Reggio sono ben saldi e lo dimostrano i tanti commenti provenienti dall’ambienti reggino, fra tutti quelli di Giuseppe Loiacono e Danilo Cucinotti (attuale collaboratore dei direttori).

Tanti i messaggi di altri professionisti del calcio per Francesco De Rose che recentemente ha raggiunto la promozione in Serie B anche con la maglia del Palermo, adesso invece ha raggiunto al Cesena proprio Toscano per tentare una nuova scalata. Intanto, un bellissimo gol è stato realizzato fuori dal campo insieme alla moglie Patrizia, ed è anche questa una grandissima emozione.