MArRC, il Direttore Malacrino riceve il Premio Biesse 2022

11 Ottobre 2022 22:04

Premio conferito per l’impegno nell’arte, nella cultura e per la legalità

Un altro prestigioso premio attribuito al Direttore del Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria, Carmelo Malacrino: il Premio Nazionale Biesse “Eccellenze del Territorio 2022”. Il premio, giunto alla sesta edizione, è stato consegnato al Direttore ieri, durante la cerimonia dell’associazionetenutasi all’Accademia Gourmet.

“Anche quest’anno nomi di altissimo pregio che danno lustro alla nostra Terra e non solo. Competenza, professionalità e soprattutto umanità, quella umanità che rende gli individui unici e speciali – ha commentato la Presidente Nazionale dell’Associazione Biesse-Bene Sociale, Bruna Siviglia nel corso dell’iniziativa – Al Direttore del MArRC è stato conferito il premio per l’arte e la cultura con la seguente motivazione: “Con capacità intellettuali e artistiche ha saputo coordinare strategie di sviluppo per il nostro Museo, interagendo ed interpretando le esigenze di quanti operano sul territorio. Ha aperto ai giovani le porte del MArRC, all’interno del quale ha sapientemente coniugato arte e legalità permettendo così a tanti allievi delle nostre scuole di diventare testimoni di legalità”.

“Ringrazio Bruna Siviglia e l’Associazione Biesse per questo premio – afferma il Direttore del Museo, Carmelo Malacrino – È un onore che condivido con tutto lo staff del MArRC- continua – che si impegna quotidianamente per rendere il Museo un luogo dinamico, vitale e inclusivo. È anche grazie a un dialogo di conoscenza reciproca con gli enti e le istituzioni del territorio se oggi la cultura è legalità – conclude Malacrino”.