Rometta, nasce un nuovo movimento di aggregazione “Rometta sei tu”

29 Ottobre 2022 22:31

Comunali Rometta: il primo a scendere in campo con un progetto inedito è il consigliere comunale Peppe Rizzo

Archiviate ormai le elezioni regionali in Sicilia e formata la nuova squadra di governo a Roma, l’attenzione si sposta sulle “Europee” e “Amministrative”. Uno dei paesi della fascia tirrenica che tra poco più di un anno porterà i cittadini alle urne facendogli scegliere il nuovo sindaco e la nuova amministrazione sarà Rometta. Iniziano così le grandi manovre ed il primo a scendere in campo con un progetto inedito é il consigliere comunale Peppe Rizzo, dando vita ad un nuovo movimento di aggregazione “Rometta sei tu”

“Come si evidenzia dal nome, il progetto è ambizioso in quanto vuol dare valore ad ogni singolo cittadino, tirando fuori il senso di orgoglio e appartenenza al proprio territorio. A differenza del “Gruppo giovani Rometta” che mirava solo ad un target giovanile, da cui nacque “Fenomeno” un giornalino stampato di grande successo, il neonato movimento alza il tiro, puntando ad un coinvolgimento di tutti i cittadini senza distinzione generazionale. ”non è una candidatura a sindaco di Rometta dice il consigliere rizzo ma un nuovo modo di fare aggregazione dopo quasi tre anni di stop per colpa della pandemia conclude infine il primo passo sarà quello di costituire un associazione socioculturale dove condividere idee ed organizzare eventi per la nostra Rometta”, afferma Rizzo.

La partita a scacchi è appena iniziata, adesso non ci resta che aspettare chi farà la prossima mossa, intravedendo già all’orizzonte una calda primavera romettese 2024.