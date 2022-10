Motta San Giovanni: nonna Francesca festeggia 100 anni

5 Ottobre 2022 22:11

La città di Motta San Giovanni fa gli Auguri per il ‘centenario’ alla Signora Francesca Cogliandro

Tantissimi auguri alla signora Francesca Cogliandro che il 5 ottobre 2022 ha compiuto 100 anni. Da molti cittadini di Motta San Giovanni sono giunti messaggi di felicità e auguri. Il sindaco Giovanni Verduci, il vicesindaco Rocco Campolo e l’assessore Sonia Malara, presenti i figli Vincenzo, Francesca e Annunziata, i nipoti, i pronipoti e tantissimi amici, hanno brindato con la signora Francesca (vedova Antonino Crea) che, dopo aver recitato una preghiera con il parroco don Domenico Rodà, ha ringraziato per l’affetto ricevuto ogni giorno e ha dispensato baci a tutti.