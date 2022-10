Motta San Giovanni, parte la lettura dei misuratori dell’acqua

10 Ottobre 2022 12:12

Il Comune di Motta San Giovanni informa che il personale della società LABCONSULENZE S.r.l., individuato da apposito cartellino identificativo, sta eseguendo la lettura dei contatori dell’acqua su tutto il territorio comunale. Per garantire la sicurezza degli utenti, la ditta incaricata del servizio comunicherà quotidianamente alla Polizia Municipale i nominativi dei letturisti in servizio. I letturisti non possono riscuotere il pagamento delle bollette, non hanno il compito di controllare la potabilità dell’acqua e non possono richiedere pagamenti per il proprio servizio.

Per maggiori informazioni è possibile chiamare l’Ufficio Tributi (0965718105, 0965718106, 0965718115) o la Polizia Municipale (Motta 0965718117 – Lazzaro 0965718118).