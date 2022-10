Oltre 160 specie di funghi alla 12ª Mostra Micologica di Rizziconi: le FOTO dell’evento

25 Ottobre 2022 11:10

Si è conclusa la XXII Mostra Micologica di Rizziconi, che ha fatto anche il pienone di specie fungine (oltre 160)

Si è conclusa la XII Mostra Micologica organizzata dal Gruppo Micologico Ambientale e Culturale “Domenico Gioffre” di Rizziconi, tenutasi presso il Centro Commerciale “Porto degli Ulivi”. A tal proposito, viene quindi riportato il bilancio del presidente dell’Associazione. La prima nota positiva dell’evento riguarda la quantità di funghi esposti: “Siamo arrivati a oltre 160 specie. È stata una mostra attiva, si sono aggiunti, durante il corso della giornata nuove specie fungine, arricchendo il già cospicuo numero di miceti presenti”. Secondo il presidente dell’associazione dott. Serafino Cannavò, l’affluenza è stata buona durante la mattinata, raggiungendo l’apice delle visite durante il pomeriggio e fino a tarda sera. C’è da sottolineare che quest’anno la mostra si è arricchita ulteriormente rispetto alle mostre precedenti, infatti sono stati esposti alcune specie di funghi del genere Tuber (Tartufi) oltre ad una interessantissima sezione di botanica, comprendente piante forestali e piante alimurgiche.

Importante è stata la presenza costante di esperti durante la mostra. Assai apprezzato il settore dedicato alla microscopia fungina – curato dal Presidente – con l’osservazione delle spore al microscopio ottico alla quale i visitatori non hanno potuto resistere. I soci hanno intrattenuto i visitatori con spiegazioni inerenti la conservazione, il rispetto e la salvaguardia degli ecosistemi, evidenziando alcuni aspetti quali la raccolta o la tossicità che possono causare danni anche irreparabili, offrendo così un servizio di prevenzione sanitaria e alimentare. Un grazie particolare va a tutti i Soci che si sono prodigati in queste due giornate, prima per la raccolta, la classificazione e l’allestimento dell’esposizione e poi per l’impegno dimostrato tra i tavoli dell’esposizione. L’associazione tutta, ci tiene a ringraziare particolarmente il Direttore del Centro Commerciale del Porto degli Ulivi, dott. Nicola Loiacono, da sempre Sponsor e patrocinatore della manifestazione, per aver ospitato il gruppo e per aver permesso la realizzazione della Mostra.