Sangue sulle strade del reggino: morto 29enne dopo uno schianto con la moto | NOME

5 Ottobre 2022 16:04

La tragedia è avvenuta questa mattina sulla strada provinciale che collega Marina di Gioiosa con Gioiosa Superiore

Un incidente stradale mortale si è verificato nella tarda mattinata di oggi in provincia di Reggio Calabria, sulla strada provinciale che collega Marina di Gioiosa con Gioiosa Superiore. Un impianto violentissimo ha coinvolto il 29enne Nicola Agostino, scontratasi con un’auto mentre era in sella alla sua moto. Il sinistro si è rivelato fatale: la squadra dei Vigili del Fuoco di Siderno, immediatamente allertata per soccorrere il giovane motociclista, non ha potuto salvarlo.

I gravi traumi riportati nell’impatto non hanno dato scampo al ragazzo gioiosano. I soccorritori del 118, in attesa dell’arrivo del magistrato di turno, hanno potuto soltanto constatare il decesso.