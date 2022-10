Tragedia in Calabria: Catanzaro piange Michela, 42enne morta all’improvviso

16 Ottobre 2022 10:59

Catanzaro piange la scomparsa improvvisa della 42enne Michela De Santis

Una tragedia ha scosso nelle ultime ore la comunità calabrese, per la precisione quella di Catanzaro. A Piterà, quartiere a nord della città, è infatti scomparsa all’improvviso la 42enne Michela De Santis, collaboratrice del Seminario Teologico Regionale S. Pio X. “La comunità del seminario – si legge – si unisce in preghiera per la morte improvvisa della collaboratrice Michela De Santis. Il funerale sarà celebrato domenica 16 ottobre alle ore 16 nella cappella del seminario”.

Tanti i messaggi di cordoglio sui social da parte di amici e parenti. Uno di questi è del cugino Emanuele: “Ancora non ci credo, no, non posso credere che non potrò mai più vederti, ridere e scherzare con te – ha scritto – Tu, donna buona e altruista da farti sempre a pezzi per tutti non meritavi di andare via così presto, così all’improvviso. Mai dimenticherò le nostre innumerevoli Chat notturne nelle quali non facevi altro che ribadirmi quanto bene mi volessi. Ora nelle feste di Natale non potrò più insegnarti a giocare a tressette come facevo puntualmente da almeno dieci anni a questa parte. Sei stata per me una seconda mamma, una sorella, un tutor, mi hai dato veramente tanto ed io non sono stato in grado di ricambiare a dovere. Lasci un vuoto incolmabile ed un dolore straziante, spero che dove andrai ora potrai finalmente riposare e trovare serenità. Ti vorrò per sempre bene mia cara cugina, un forte abbraccio dal tuo Gnomo”.