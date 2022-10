24 Ottobre 2022 13:43

E’ morta Maria Teresa Letta, sorella di Gianni: era vicepresidente della Croce Rossa, ex professoressa di lingue straniere

E’ morta a 84 anni, Maria Teresa Letta, vice presidente nazionale della Croce Rossa Italiana. Avezzanese, ex professoressa di lingue straniere, sorella di Gianni Letta, braccio destro storico di Silvio Berlusconi, ha dedicato la sua vita al volontariato.

“Con la scomparsa di Maria Teresa Letta la #CroceRossa perde un vero e proprio pilastro dell’associazione. Il suo impegno internazionale e la dedizione nel volontariato resteranno sempre un nobile esempio per tutti noi. Ci stringiamo ai familiari in questo momento di profondo dolore”. Il messaggio del Presidente Francesco Rocca in ricordo della storica Volontaria, già Vicepresidente CRI e per anni a capo della Croce Rossa Italiana – Comitato di Avezzano, che si è spenta oggi all’età d 84 anni.