Monopoli-Messina 2-0, i peloritani tornano alla sconfitta e rimangono all’ultimo posto

30 Ottobre 2022 19:50

Il Messina esce sconfitto da Monopoli: 2-0 in terra pugliese per via delle reti di De Risio e Fella

Un gol per tempo e il Messina torna a perdere. Dopo l’exploit casalingo contro il Latina di domenica scorsa, i peloritani escono sconfitti da Monopoli. I pugliesi, da due settimane allenati dall’ex Lazio e Milan Pancaro, vincono per 2-0 con le reti di De Risio intorno alla mezz’ora e di Fella in pieno recupero. Con questo risultato, i ragazzi di Auteri tornano all’ultimo posto, a 7 punti insieme al Monterosi, che ha sbancato Latina. Di seguito il tabellino.

Messina-Monopoli 2-0, il tabellino

MONOPOLI: Nocchi; De Santis, Drudi, Bizzotto; Viteritti, Piccinni, De Risio, Rolando (dal 68′ Manzai), Falbo; Montini (dal 96′ Corti), Starita (dal 77′ Fella). A disposizione: Avogadri, Iurino, Radicchio, Piarulli, Cristaldo, Manzari, Ahmetaj, Fella, Corti. Allenatore: Pancaro.

MESSINA: Lewandowski; Konate (dal 75′ Iannone), Berto, Camilleri, Angileri; Mallamo (75′ Fazzi), Marino (dal 59′ Fofana), Fiorani; Catania, Balde (dal 59′ Curiale), Grillo (dall’ 83′ Zuppel). A disposizione: Daga, Ferrini, Trasciani, Filì, Fazzi, Fofana, Napoletano, Iannone, Curiale, Zuppel. Allenatore: Auteri.

ARBITRO: Longo di Cuneo (Assistenti: De Vito e Tomasi).

MARCATORI: al 26′ De Risio, al 92′ Fella

NOTE: Ammoniti Catania (ME), Konate (ME), De Risio (MO), Camilleri (ME).

CLASSIFICA SERIE C