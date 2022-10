Reggio Calabria, come e chi può usare i monopattini elettrici? App, pagamento, “zone rosse”: i dettagli

7 Ottobre 2022 16:08

Tutte le regole per poter utilizzare i nuovi monopattini elettrici inaugurati questa mattina alla città di Reggio Calabria: le fasi della registrazione all’app e le indicazioni per noleggiare i mezzi green, ecco tutte le indicazioni

A partire da questa mattina sono disponibili per i cittadini che si trovano a Reggio Calabria 500 nuovi monopattini elettrici. I mezzi “green” presentati durante la conferenza di Palazzo San Giorgio hanno l’obiettivo di ridurre le emissioni inquinanti delle vetture e permettere così di migliorare nel corso del tempo la qualità dell’aria. Anche l’amministrazione Brunetti ha scelto quindi la cosiddetta sharing economy che già nelle grandi città italiane punta su nuovi modelli di mobilità, nel caso specifico lo Sharing Free Floating, proponendo uno stile di vita sostenibile e teso a limitare l’inquinamento. I monopattini BIT sono alimentati interamente ad energia elettrica, perciò assolutamente ecologici. Ma la domanda che molti si pongono a questo punto è: come fare per utilizzarli e chi li può guidare? Di seguito tutte le informazioni utili da seguire soltanto dopo aver necessariamente scaricato l’app BIT (sia su app store che google play).

STEP 1 – REGISTRAZIONE GRATUITA

Dopo aver scaricato l’app, verrà chiesto di inserire un indirizzo email e una password che si utilizzerà anche in futuro per accedere al tuo account personale. Una volta confermati i dati, sarai entrato a far parte della #BITgeneration e potrai sbloccare il tuo BIT. Prima di poter finalmente noleggiare il monopattino è fondamentale effettuare una ricarica sul proprio “portafoglio” (aprire la finestra del menù a sinistra) e collegarlo con una carta di credito.

STEP 2 – SBLOCCARE BIT

Cercare a questo punto il monopattino BIT più vicino sulla mappa e sbloccarlo scannerizzando il QR-Code presente sul mezzo. Dare una leggera spinta per partire e accelerare usando la levetta sulla destra. Ora è tutto pronto per sperimentare un nuovo modo di viaggiare in città, evitando il traffico e riducendo le emissioni di CO2

STEP 3 – FARE ATTENZIONE ALLE ZONE

Con BIT ci si può muovere all’interno delle isole pedonali, nelle zone con limite di velocità fissato a 30Km/h e nelle corsie ciclabili. La mappa mostra zone colorate in modo diverso, così rappresentate.

Le zone blu sono quelle che mostrano le aree entro le quali il servizio è abilitato. Sono aree estese che comprendono intere città.

sono quelle che mostrano le aree entro le quali il servizio è abilitato. Sono aree estese che comprendono intere città. Le zone gialle sono quelle che prevedono un velocità massima del monopattino di 6km/h. Se entrerete con BIT in queste aree, la velocità di marcia verrà ridotta automaticamente per restare entro questo limite.

sono quelle che prevedono un velocità massima del monopattino di 6km/h. Se entrerete con BIT in queste aree, la velocità di marcia verrà ridotta automaticamente per restare entro questo limite. Le zone rosse sono quelle in cui non è consentito parcheggiare. In queste aree non vi sarà possibile terminare il noleggio.

sono quelle in cui non è consentito parcheggiare. In queste aree non vi sarà possibile terminare il noleggio. Le zone viola sono quelle che mettono insieme le caratteristiche delle aree gialle e rosse. In queste zone infatti non si può parcheggiare e il limite di velocità massimo è di 6km/h.

STEP 4 – GODERSI IL VIAGGIO

BIT è l’ideale per brevi spostamenti in città. I monopattini elettrici sono il mezzo perfetto per “arrivare puntuale agli appuntamenti di lavoro, per spostarsi tra le sedi universitarie tra un corso e l’altro, per scoprire tratti altrimenti nascosti della città o anche soltanto per fare un giro e divertirsi con gli amici”, si legge nella descrizione fornita sull’app.

STEP 5 – TERMINARE IL NOLEGGIO

Una volta raggiunta la destinazione, è possibile terminare il noleggio parcheggiando il BIT in modo che non intralci la normale mobilità cittadina o che non arrechi alcun tipo di disturbo. Il suggerimento è quello di lasciare il monopattino accostato ad un muretto, di sfruttare altri appoggi “naturali” offerti dalla città o di utilizzare rastrelliere e spazi per i ciclomotori. L’ideale, è accostare il proprio BIT ad altri monopattini BIT parcheggiati correttamente.



Quali regole rispettare quando si guida un monopattino

Chi guida un monopattino è vincolato al rispetto del Codice della Strada: è fondamentale quindi dare sempre la precedenza ai pedoni, fermarsi agli stop e ai semafori quando sono rossi e restare a distanza di sicurezza rispetto a chi è davanti. E’ inoltre assolutamente vietato trasportare altri passeggeri! Fin dove è possibile, il consiglio è quello di muoversi lungo le piste ciclabili offerte dalla città prestando sempre attenzione a chi ci sta accanto (ciclisti e pedoni).

Prima di iniziare ad utilizzare il mezzo green, BIT consiglia vivamente l’utilizzo di un casco della giusta misura e ben allacciato. Inoltre, se si desidera viaggiare con BIT durante le ore notturne, è obbligatorio l’utilizzo di un giubbotto retro-riflettente. Abilitazioni alla guida? Non è richiesta la patente, ma il conducente deve aver compiuto 14 anni di età ed è obbligato a indossare un idoneo casco protettivo se non ancora maggiorenne.

Qui il modulo scaricabile con tutte le regole.