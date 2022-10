Modena-Reggina 0-0: gol annullato a Di Chiara, fuorigioco molto discutibile | LIVE

1 Ottobre 2022 13:54

Modena-Reggina, tutti gli aggiornamenti in tempo reale: formazioni ufficiali, cronaca testuale live e, al termine della sfida, commento, tabellino, pagelle e dichiarazioni dei protagonisti

Riprendere da dove era stato interrotto il cammino, non per una sconfitta ma per la sosta delle Nazionali. La Reggina riparte da Modena e dagli oltre 2 mila tifosi accorsi al “Braglia” per sostenere la squadra di Inzaghi alla ricerca della quinta sconfitta di fila. La capolista ha intenzione di non fermarsi, per prepararsi al meglio al derby di sabato prossimo contro il Cosenza e non spegnere quell’entusiasmo sempre crescente intorno alla piazza. StrettoWeb come sempre seguirà il match in diretta con tutti gli aggiornamenti in tempo reale: formazioni ufficiali, cronaca testuale live e, al termine della sfida, commento, tabellino, pagelle e dichiarazioni dei protagonisti.

Modena-Reggina, cronaca testuale live

11′ – La Reggina sembra avere molta libertà in ampiezza, sulle due fasce, con Cicerelli e Canotto liberi di affondare e creare. Proprio dalla sinistra era nato il gol, ma è in generale la squadra amaranto a fare la partita, con molto spazio e superiorità anche in mezzo.

6′ – Subito in vantaggio la Reggina, con Di Chiara che mette dentro, ma l’arbitro annulla: c’era Majer davanti, considerato attivo e in disturbo alla visuale della porta. Tante polemiche da parte dei calciatori amaranto, ma è il regolamento ad essere francamente discutibile.

1′ – Modena-Reggina, partiti! Comincia il match del “Braglia”!

PRIMO TEMPO

Modena-Reggina, le formazioni ufficiali

Inzaghi risolve i suoi due dubbi, ma fa un solo cambio, quello di Cicerelli al posto di Rivas, che paga oltre alle due gare in Nazionale anche il solito lungo viaggio oltreoceano dall’Honduras, per cui il tecnico amaranto ha deciso di farlo rifiatare. Al netto delle parole in conferenza stampa su Hernani, invece, l’allenatore della Reggina conferma Fabbian in mezzo insieme a Crisetig e Majer. Per il resto, tutto confermato.

Modena (4-3-1-2): Gagno; Coppolaro, Pergreffi, Silvestri, Azzi; Armellino, Gerli, Magnino; Tremolada; Falcinell, Diaw. In panchina: Seculin, Ponsi, De Maio, Oukhadda, Renzetti, Piacentini, Duca, Panada, Mosti, Bonfanti, Marsura, Giovannini. Allenatore: Attilio Tesser.

Reggina (4-3-3): Colombi; Pierozzi, Cionek, Gagliolo, Di Chiara; Fabbian, Crisetig, Majer; Canotto, Ménez, Cicerelli. In panchina: Ravaglia, Bouah, Camporese, Giraudo, Liotti, Loiacono, Hernani, Lombardi, Gori, Ricci, Rivas, Santander. Allenatore: Filippo Inzaghi.

Arbitro: Matteo Marcenaro di Genova. Assistenti: Claudio Barone di Roma 1 e Federico Longo di Paola. IV ufficiale: Adalberto Fiero di Pistoia. VAR: Eugenio Abbattista di Molfetta. A-VAR: Francesca Di Monte Di Chieti.