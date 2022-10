La Reggina perde, i tifosi amaranto no: l’abbraccio della Curva nonostante la sconfitta | VIDEO

1 Ottobre 2022 17:32

La tifoseria amaranto accorsa al “Braglia” ha apprezzato e ha applaudito, al termine della sfida, riconoscendo l’impegno e l’atteggiamento, nonché una classifica che non sposta di una virgola la posizione di vertice

La Reggina ha perso la partita, ma non la faccia. Seconda sconfitta stagionale, così come a Terni frutto però più degli episodi che di una prestazione negativa. Benissimo i primi 30 minuti, così come l’avvio di ripresa, ma nella fase centrale, quella dell’ora di gioco, un po’ di stanchezza, squadra più bassa, errori in uscita e gol del Modena (nell’unico vero e proprio tiro in porta del match), difeso nel finale nonostante l’assedio amaranto.

Proprio per tutto questo, la tifoseria amaranto accorsa al “Braglia” ha apprezzato e ha applaudito, al termine della sfida, riconoscendo l’impegno e l’atteggiamento, nonché una classifica che non sposta di una virgola la posizione di vertice (sempre in vetta, alla luce dei sorprendenti risultati). E, dunque, gli oltre 2 mila tifosi (in trasferta non erano così tanti da una vita) hanno calorosamente “abbracciato” la squadra al triplice fischio, con il consueto coro. In basso il video del tifoso Tonino Quintino, realizzato proprio dalla “pancia” del settore ospiti.