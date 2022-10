Reggina, Cionek: “il Modena ha preso fiducia per nostri errori nella gestione della palla”

1 Ottobre 2022 16:45

Le parole del difensore amaranto Cionek al termine di Modena-Reggina

“Sapevamo dell’ambiente complicato e che il Modena era una squadra di qualità. Abbiamo provato a fare il nostro gioco, attaccando, e loro erano in attesa. Bene anche l’inizio di ripresa, ma abbiamo dato fiducia a loro per qualche errore nella gestione del pallone e così hanno segnato, in quei 10-15 minuti. Abbiamo lottato e provato con grande spinta, aiutati dai tifosi. Complimenti al Modena e al portiere loro”. Così, ai microfoni di Radio Touring, il difensore amaranto Cionek al termine di Modena-Reggina.

“Prendiamo la sconfitta – ha proseguito – con grande umiltà. Ora c’è il derby, non c’è tanto tempo per piangere, la B è così, è tosta, vedremo cosa poter migliorare e poi ci aspetta un derby che si sente tanto in Calabria”.