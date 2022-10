Reggina, Cardona: “abbiamo giocato bene e siamo sereni, non dobbiamo perdere la bussola”

1 Ottobre 2022 17:20

Le parole del Presidente amaranto Marcello Cardona al termine di Modena-Reggina

Al termine di Modena-Reggina, ai microfoni di Radio Febea, ha parlato anche il Presidente amaranto Marcello Cardona, che non ha fatto drammi di alcun tipo: “oggi abbiamo giocato bene, ma il campionato è questo. Siamo contenti di come la squadra ha giocato ma saremmo ovviamente stati più contenti in caso di vittoria, oggettivamente però dobbiamo essere sereni, stiamo giocando bene dalla prima a Genova contro la Sampdoria”.

“Dispiace per i nostri tifosi – ha detto ancora – ma credo però che anche loro abbiano visto come ha giocato la squadra, devono essere orgogliosi. Io ero dietro i tifosi del Modena e soffrivano, hanno riconosciuto il valore della Reggina. Per questo siamo stati apprezzati, ce la siamo giocata a viso aperto. Siamo sereni e non dobbiamo perdere la bussola, la nostra bussola è giocare bene a calcio, quando mancheranno 8 partite vedremo cosa fare. Nessuno deve pensare che abbiamo giocato contro una squadra così, loro si sono difesi bene, hanno vinto con un bel tiro”.