Milazzo: domenica prove di qualificazione ai campionati italiani di pesistica

6 Ottobre 2022 16:14

Domenica a Milazzo due prove di qualificazione ai campionati italiani di pesistica olimpica

Domenica 9 ottobre dalle ore 10:00 in via Madonna delle Grazie 88 (ex capannoni Galileo) si terrà, presso la palestra CrossFit Milazzo, la qualificazione ai campionati italiani di pesistica olimpica under 17. In scena anche i ragazzi della categoria esordienti 13 con la presenza di quattro atleti Milazzesi: Serena Puliafito, Francis Puglisi, Danny Foti e Diego Calí.

CrossFit Milazzo punta molto sui giovani – spiega l’assessore allo sport Antonino Nicosia – e per questo ha lottato per avere queste due qualifiche qui a Milazzo che vedranno tutti gli atleti siciliani in gara per strappare un biglietto per le finali nazionali che si terranno a Biella a fine novembre per gli under 17 e a Pordenone i primi di dicembre per gli esordienti 13. È la prima qualificazione che viene disputata nell’ Area Metropolitana di Messina nella storia della federazione pesistica e l’ impegno, condiviso con l’ Assessorato allo Sport di Milazzo, vuole essere l’assegnazione nei prossimi di una finale nazionale”.