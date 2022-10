Milazzo: convegno sul caro bollette

3 Ottobre 2022 13:52

Caro bollette, quali soluzioni?. Convegno della Consulta giovanile a Milazzo

Efficientamento energetico e transizione ecologica, sono questi gli argomenti che si discuteranno al convegno “Comunità energetiche e fotovoltaico, opportunità per privati e aziende contro la crisi energetica”, organizzato dalla Consulta Giovanile di Milazzo giovedì 6 ottobre alle 18 a palazzo D’Amico. All’incontro oltre il presidente della Consulta Giovanile, Gabriele Saija, che introdurrà, e il componente dell’ufficio di presidenza Manuel Lucamante che modererà, interverranno il Dott. Giovanni Mangano, che approfondirà l’aspetto della finanza agevolata e degli incentivi e relatori di primarie aziende Italiane nel campo dell’energia e del mondo bancario per entrare nel merito degli aspetti tecnici e per reperire le risorse finanziarie.

“Ci sembra doveroso – afferma Manuel Lucamante – in un periodo di confusione e incertezza come quello che stiamo vivendo, dare il nostro contributo e fornire a più gente possibile informazioni che possano aiutare a trovare soluzioni ai disagi provocati da questa crisi energetica”. “Abbiamo promosso questa iniziativa – ha aggiunto il presidente Saija – perché oggi più che mai imprenditori e famiglie hanno bisogno di un sostegno per affrontare questa crisi, soluzioni che ci possano portare fuori dal fossile e dare inizio a un percorso di transizione ecologica nella pratica e non solo a parole ».