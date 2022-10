4 Ottobre 2022 19:15

Milazzo: al via il servizio di mensa nelle scuole cittadine di competenza comunale

Così come annunciato è stato avviato il servizio di mensa scolastica. Circa 500 le domande presentate per i vari istituti. Ieri il servizio di refezione ha interessato 429 persone. La novità è data dal fatto che la somministrazione dei pasti avviene direttamente nei plessi, a differenza degli ultimi due anni, quando per le restrizioni Covid, il piatto da servizi al bambino arrivava già confezionato.

Sul servizio mensa nelle scuole milazzesi opera anche un controllo da parte di una commissione ad hoc voluta dall’assessore Francesco Alesci e in fase di istituzione.

“L’obiettivo – ha concluso l’esponente della giunta Midili – è assicurare dei pasti di qualità nel rispetto delle condizioni di igiene e sicurezza”.