Follia a Milano, uomo accoltella 5 persone nel centro commerciale: elisoccorso sul posto, un morto

27 Ottobre 2022 20:30

Follia a Milano: uomo accoltella 5 persone nel centro commerciale, 46enne fermato dalle forze dell’ordine

Follia in un centro commerciale di Assago, alle porte di Milano, dove in serata un 46enne avrebbe accoltellato cinque persone ed uno è rimasto ucciso. Il centro commerciale è stato evacuato. L’aggressore è stato già stato fermato dai carabinieri di Corsico. Secondo una prima ricostruzione, l’aggressore, che aveva un problema di depressione ed era stato sottoposto a un trattamento sanitario obbligatorio, avrebbe afferrato un coltello e accoltellato le persone. Tra i feriti anche anche il calciatore del Monza, Pablo Mari, il quale è stato portato in ospedale con un grave codice rosso. Secondo quanto si apprende, il calciatore è cosciente ed ha già ricevuto la visita dell’amministratore delegato Adriano Galliani e dell’allenatore Raffaele Palladino.

Secondo i soccorritori tra i feriti ci sarebbero quattro uomini ed un anziano. Per uno di loro, il più grave, è stato chiesto l’intervento dell’elisoccorso. L’intervento è ancora in corso: sul posto ci sono i carabinieri e sei ambulanze del 118. I militari stanno ricostruendo la dinamica.