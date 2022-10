Migranti, Piantedosi vuole bloccare due navi delle Ong: “sono fuori legge”

25 Ottobre 2022 22:02

Immigrazione, direttiva del ministro Piantedosi sulle Ong Ocean Viking e Humanity One: si valuta il divieto d’ingresso nei porti italiani

Il neo ministro degli Interni del Governo Meloni, Matteo Piantedosi, ha dato una direttiva ai vertici delle forze di polizia e della capitaneria di porto perché informino le articolazioni operative che “il ministero degli Affari esteri, con note verbali alle due ambasciate degli Stati di bandiera (Norvegia e Germania), ha rilevato che le condotte delle due navi Ocean Viking e della Humanity One in navigazione nel Mediterraneo non sono in linea con lo spirito delle norme europee e italiane in materia di sicurezza e controllo delle frontiere e di contrasto all’immigrazione illegale”. Secondo il Viminale, le operazioni di soccorso delle due navi sono state svolte “in piena autonomia e in modo sistematico senza ricevere indicazioni dall’Autorità statale responsabile di quell’area Sar, Libia e Malta, che è stata informata solo a operazioni avvenute. E l’Italia è stata informata solo a operazioni effettuate”.

“Non abbiamo ricevuto alcuna diretta comunicazione dalle autorità italiane. Come organizzazione di ricerca e soccorso seguiamo la legge internazionale del mare, salvando persone in difficoltà”. E’ la replica di Sos Humanity, l’Ong tedesca che gestisce la Humanity One