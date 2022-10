Meteo, le temperature massime di oggi: punte di +31°C in Sicilia

3 Ottobre 2022 21:06

Meteo: le temperature massime registrate lunedì 3 ottobre in alcune località italiane, punte di +31°C in Sicilia

E’ stata una giornata essenzialmente mite in Italia con cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la Penisola con punte di +31°C registrate in Sicilia. Di seguito, le temperature massime registrate oggi, lunedì 3 ottobre, in alcune località italiane: