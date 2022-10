Messina: visita a Palazzo Zanca di una classe del Liceo Seguenza

13 Ottobre 2022 09:00

Messina: gli alunni della classe VB dell’indirizzo Artistico-Multimediale del Liceo Seguenza si sono recati in visita a Palazzo Zanca

Gli alunni della classe VB dell’indirizzo Artistico-Multimediale del Liceo Seguenza si sono recati in visita a Palazzo Zanca accompagnati dal loro insegnante, l’Assessore Enzo Caruso, per una lezione interattiva di Educazione Civica. Dopo aver ammirato la bellezza del Palazzo Municipale, sono stati accolti dal Sindaco Federico Basile che li ha guidati in visita nella sua stanza, nella Sala Falcone Borsellino e nella stanza del Vicesindaco, intrattenendosi con loro nell’ascoltare suggerimenti e osservazioni.

Successivamente gli alunni hanno incontrato il Segretario Generale/Direttore Generale Rossana Carrubba, che ha loro illustrato le funzioni amministrative del suo ruolo all’interno del Palazzo. In conclusione incontro con l’Assessore alle Politiche Giovanili Liana Cannata e visita all’Info Point per ammirare il lavoro di grafica svolto negli scorsi anni dal Liceo Seguenza per la realizzazione dei pannelli espositivi contenuti in esso e la segnaletica turistica a colori munita di QR Code e indicazioni multilingua.