Messina: al via la vaccinazione antinfluenzale per i dipendenti Unime, Unilav e SSD

28 Ottobre 2022 10:00

Messina: per effettuare l’antinfluenzale non occorrerà alcuna prenotazione, mentre per quella anti-Covid 19 sarà necessario prenotarsi

Nei giorni 3, 4, 5 e 7 novembre, dalle ore 8.30 alle ore 13.00, presso l’Aula Magna del rettorato, sarà possibile effettuare la vaccinazione antinfluenzale e anti-Covid 19. Gli interessati potranno decidere se sottoporsi a entrambe le vaccinazioni oppure sceglierne una sola delle due. Per effettuare l’antinfluenzale non occorrerà alcuna prenotazione, mentre per quella anti-Covid 19 sarà necessario prenotarsi online attraverso la piattaforma raggiungibile dall’indirizzo https://prenota.unime.it. Si specifica che la vaccinazione antinfluenzale potrà essere effettuata solo in Ateneo nei giorni previsti, mentre quella anti-Covid 19 sarà disponibile anche successivamente, presso l’UO di Igiene Ospedaliera dell’AOU “G. Martino”.

Il personale sanitario, coordinato dal professore Squeri, sarà comunque disponibile presso l’Aula Magna del rettorato per qualsiasi chiarimento. L’Ateneo ringrazia l’ufficio del Commissario per l’emergenza Covid-19 per il supporto fornito.