Messina, uomo travolto da un cancello a Giammoro: deceduto al Policlinico

5 Ottobre 2022 11:24

L’inferriata si è schiacciata accidentalmente per motivi che non sono ancora chiari

Incidente che si è rivelato mortale quello avvenuto ieri pomeriggio a Messina. Un uomo è rimasto schiacciato da un cancello nella zona industriale di Giammoro, è deceduto nella notte al Policlinico del capoluogo dove era stato ricoverato in prognosi riservata. Il 55enne, residente in località Palma di Montichiaro, è rimasto schiacciato dal peso del cancello che si è staccato da un capannone per motivi che non sono ancora chiari.

La situazione, che è subito apparsa grave, ha reso necessario l’intervento dell’elisoccorso che è atterrato proprio nella strada provinciale ex Asi. Indagano adesso i Carabinieri di Milazzo e Pace del Mela per chiarire la dinamica dell’accaduto.