Messina Street Food Fest, 4ª edizione da record: 112.000 persone da Sicilia e Calabria | FOTO

19 Ottobre 2022 18:32

Ben 112mila presenze da tutta la Sicilia e la Calabria nella 4 giorni che ha celebrato il cibo di strada

E’ stata un’edizione da record quella del Messina Street Food Fest, la manifestazione promossa e organizzata da Confesercenti Messina in partnership con il Comune di Messina, che si è conclusa domenica scorsa (16 ottobre) a piazza Cairoli. Il bilancio tracciato dal presidente di Confesercenti Messina Alberto Palella non può che essere positivo: “abbiamo calcolato circa 112mila presenze nei quattro giorni dell’evento, quasi 150 famiglie sono arrivate dalla Calabria.

Questo dato si basa su quanti hanno approfittato dell’agevolazione prevista da Caronte& Tourist per chi attraversava lo Stretto con l’auto al seguito, ma ovviamente le persone da oltre Stretto potrebbero essere molte di più. Oltre 230mila i piatti serviti nelle 40 casette food dislocate nella piazza- ha proseguito Palella- segno che il pubblico ha gradito l’offerta gastronomica che ci ha visti impegnati in una selezione scrupolosa tra circa 240 richieste di partecipazione pervenute. Ma come Presidente di un’associazione di categoria sono orgoglioso di poter sottolineare che ancora una volta e in un momento di crisi senza precedenti, il MSFF ha fatto bene a tutte le attività commerciali del centro città, soprattutto a quelle della ristorazione e alle strutture ricettive, queste ultime hanno registrato un +78% di clienti.

Ciò significa che i siciliani hanno programmato il loro weekend a Messina proprio in funzione dell’evento. Allo scopo di incentivare ulteriormente il commercio, per il futuro la mia idea è di strutturare un Black Friday tutto messinese ad ottobre nei giorni della manifestazione, per attirare un numero sempre più elevato di persone dalla Calabria e dalle altre città della Sicilia. I risultati ottenuti con il Messina Street Food Fest – ha concluso – evidenziano come la nostra sia una città dalle grandissime potenzialità turistiche che può e deve volare alto!”.