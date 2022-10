Da Messina ai Soliti Ignoti: il brolese Michele Starvaggi protagonista della puntata di ieri

13 Ottobre 2022 12:50

Il 40enne Michele Starvaggi, di professione erborista, ha fatto parte della squadra delle “identità misteriose”

La Sicilia e la provincia di Messina tornano protagonisti del programma Soliti Ignoti. Nella puntata andata del format condotto da Amadeus, andata in onda ieri, l’erborista Michele Starvaggi ha fatto parte della squadra delle “identità misteriose”. Il 40enne, proveniente da Brolo, ha comunque messo in difficoltà il duo di partecipanti, che è riuscito ad indovinare il suo mestiere.

Michele, infatti, non è un cuoco che fa servizio catering ma un esperto erborista che “prepara tinture naturali per capelli”. Anche se in un ruolo secondario quindi, rimarrà certamente il ricordo della simpatica esperienza in uno dei programmi più seguiti della tv italiana.