Messina Social City, giallo sulle graduatorie: Cisl Funzione Pubblica chiede incontro chiarificatore

10 Ottobre 2022 18:12

Messina Social City e lavoratori long list, la Cisl Funzione Pubblica chiede un incontro al sindaco e al management della Partecipata

“Non disperdere importanti risorse umane e la continuità assistenziale e dei servizi ad una utenza particolarmente fragile e bisognevole di cure”. A chiederlo è la Cisl Funzione Pubblica di Messina attraverso la segretaria generale Giovanna Bicchieri e il segretario aziendale di Messina Social City Antonio Rodio che oggi hanno scritto al sindaco e direttore generale della Partecipata chiedendo un incontro urgente per la definizione delle criticità relative alla formulazione delle graduatorie di merito della long list.

“Abbiamo registrato – sostengono Giovanna Bicchieri e Antonio Rodio – che numerosi professionisti che per diverso tempo hanno lavorato con incarico presso la MSC, stranamente, nelle nuove graduatorie di merito, recentemente pubblicate, sono stati collocati in posizioni non utili alla loro ricontrattualizzazione. Al contrario, invece, altri aspiranti scevri dall’avere prestato servizio in ambito sociale, si trovano nei primissimi posti della graduatoria. Ci chiediamo, preliminarmente, se le autocertificazioni fatte pervenire a corredo delle varie istanze siano già state verificate, essendo breve il periodo intercorso tra la data ultima per la presentazione delle domande e la successiva pubblicazione delle graduatorie”.

La Cisl Fp è scesa in piazza lo scorso 8 giugno a manifestare con i lavoratori della long list, per chiedere all’allora Commissario straordinario di prorogare tutti i contratti di lavoro in scadenza il 10 giugno 2022 almeno fino alla fine dell’anno in corso, nonché di avviare le procedure atte alla proroga finalizzata alla stabilizzazione dei circa 300 lavoratori storici, dei quali successivamente ne sono stati stabilizzati circa la metà. “Molti lavoratori che non sono stati stabilizzati e che comunque hanno maturato un’importante esperienza nella Messina social city, si trovano fuori da tutto, persino dalla mera possibilità di avere riconosciuta la professionalità acquisita”, è la preoccupazione della Cisl Fp.