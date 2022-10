Messina: riapre la piscina Graziella Campagna, incontro tra il Sindaco Basile ed il presidente FIN

5 Ottobre 2022 12:31

Messina, il sindaco Basile ha ricevuto a Palazzo Zanca il presidente regionale della Federazione Italiana Nuoto Sergio Parisi

Il Sindaco di Messina, Federico Basile, ha ricevuto oggi a Palazzo Zanca il presidente regionale della Federazione Italiana Nuoto Sergio Parisi. Nel corso dell’incontro è stata concordata, a partire da lunedì 10 ottobre, la riapertura della piscina Graziella Campagna, sita sul viale San Martino, alla fruizione della cittadinanza. Sono state discusse inoltre future iniziative che vedranno il Comune di Messina e la FIN lavorare in perfetta sinergia per concretizzare progetti e manifestazioni di rilevanza nazionale ed internazionale.

“La riapertura della piscina Graziella Campagna – ha dichiarato il Sindaco Basile – rappresenta un momento di svolta non solo per le società sportive e le associazioni di nuoto, ma per l’intero movimento cittadino in quanto l’impianto è rimasto chiuso per circa due anni. Il mancato utilizzo è stato determinato sia dall’emergenza COVID che dalla durata dei lavori di efficientamento energetico realizzati grazie all’impegno della Federazione Italiana Nuoto, che ha intercettato un finanziamento nazionale”.