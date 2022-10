Messina, Raffa conferma: “ufficialmente rieletta in Parlamento”. E sulle Regionali…

9 Ottobre 2022 13:43

Il deputato del M5S guarda già al futuro: “per i prossimi cinque anni punterò ad una legge sul voto elettronico e fare votare i fuori sede”

La messinese Angela Raffa ha ottenuto ufficialmente la conferma dell’elezione in Parlamento come deputato della Repubblica con il Movimento 5 Stelle. Lo ha reso noto attraverso un post pubblicato sui social: “due settimane dal voto e solo ieri sera, ore 18.53, mi è arrivato dalla Corte d’Appello il risultato definitivo e la conferma ufficiale della mia elezione”. Sempre a 14 giorni dal voto, fa notare la rappresentante grillina, “ancora non c’è il risultato delle regionali (mancano 48 sezioni all’appello). Non sappiamo chi è stato eletto all’Assemblea Regionale Siciliana e chi no. Servirebbe il voto elettronico (e fare votare i fuori sede)”.

“A due settimane dal voto, nella mia provincia – scrive ancora Angela Raffa – , è oramai sicuro che il deputato uscente del PD, e loro esponente storico, che si è candidato con la ‘Lega Nord Salvini Premier’ è stato eletto (Giuseppe Laccoto 4.790 voti). Abbiamo poi il giovane rampollo (figlio di un ex presidente della Regione) che aveva annunciato alla stampa di candidarsi con il centrodestra (Forza Italia o Lega) dichiarando che mai si sarebbe candidato con il centrosinistra. Quindi appena nel PD si è ritirato il favorito, diventando così la lista dove era più facile essere eletti, lui si è candidato ed è l’unico eletto del PD per la provincia di Messina (4.436 voti)”. Infine, Raffa si pone un obiettivo per la prossima legislatura: “servirebbe un po’ più di morale pubblica. Per i prossimi cinque anni punterò ad una legge sul voto elettronico (e fare votare i fuori sede).