Messina: processo Fenapi, chiesta la condanna a tre anni di carcere per Cateno De Luca

17 Ottobre 2022 17:32

Messina: la Procura ha appellato la sentenza di assoluzione di primo grado dell’ex sindaco della Città dello Stretto

Oggi si è aperto presso la Corte d’Appello di Messina il processo di secondo grado per la presunta evasione fiscale da 1 milione e 700mila euro della della Fenapi, sindacato fondato da Cateno De Luca. La Procura ha appellato la sentenza di assoluzione di primo grado dell’ex sindaco della Città dello Stretto. L’accusa ha chiesto 3 anni per De Luca e 2 per i collaboratori Carmelo Satta e Giuseppe Ciatto.

Arringa difensiva da parte del prof. Carlo Taormina, che rappresenta appunto De Luca, il quale ha ribadito come si sia di fronte al “grande equivoco” chiedendone l’assoluzione anche in questo grado di giudizio.