Messina: presentata la X edizione della “Settimana del Pianeta Terra”

1 Ottobre 2022 10:19

Messina, dal 2 al 9 ottobre quattro geoeventi in occasione della “Settimana del Pianeta Terra”

Si è svolta, a Palazzo dei Leoni, la conferenza stampa di presentazione della X edizione della “Settimana del Pianeta Terra”.

Ad illustrare l’iniziativa, organizzata da AssoCEA Messina APS, in collaborazione con la Città Metropolitana di Messina, è stato il dott. Giuseppe Cacciola, responsabile del Nodo InFEA, che ha sottolineato come i geoeventi, nel tempo, siano diventati il principale appuntamento condiviso di comunicazione pubblica delle Geoscienze.

Presenti anche l’avv. Silvana Paratore, della CTS di AssoCEA Messina APS, con il presidente ing. Francesco Cancellieri.

Sono intervenuti il geologo Biagio Privitera, dirigente della Città Metropolitana di Messina, già presidente della Sezione Sicilia di SIGEA-APS, il prof. Luigi Montalbano, presidente della Associazione del Museo “Franz Riccobono”, il prof. Vincenzo Parrino del Dipartimento CHIBIOFARAM dell’Università degli Studi di Messina ed il dott. Ezio Giuffrè, responsabile nazionale Mostre di AFNI (Associazione Fotografi Naturalisti Italiani).

Si tratta di tematiche strategiche per lo sviluppo sostenibile, collegate allo studio delle risorse idriche, minerarie ed energetiche, della dinamica fluviale e costiera, della protezione dai rischi geologici ed idrogeologici, della sicurezza ambientale e della salute umana.

La “Settimana del Pianeta Terra” vedrà protagonisti non soltanto il mondo accademico e della ricerca ma anche quello degli animatori operanti nei vari settori economici, sociali e naturalistici capaci di trasferire e diffondere a un pubblico sempre più vasto la cultura ambientale.

Saranno quattro gli eventi organizzati: si inizierà domenica 2 ottobre, a Floresta, con “Natura e Biodiversità a Floresta” (https://bit.ly/3BLujSS); lunedì 3 ottobre, presso il Polo Universitario di Papardo a Messina, “Porte Aperte al CERISI (Centro di Eccellenza, Ricerca, Innovazione, Strutture e Infrastrutture di Grandi Dimensioni)” (https://bit.ly/3LHPRo4); mercoledì 5 ottobre tradizionale incontro a Caltagirone con la 5^ edizione di “Porte Aperte alla Stazione di Granicoltura” (https://bit.ly/3CbLTRJ); domenica 9 ottobre, a Floresta, in programma il geoevento “3^ Edizione Ritrovamenti Paleontologici nell’Altipiano di Floresta” (https://bit.ly/3BKfiku), realizzato in collaborazione con la Città Metropolitana di Messina ed il Comune di Floresta, che prevede anche un annullo filatelico nazionale della cartolina celebrativa, emessa in occasione del decimo anno della Settimana del Pianeta Terra.