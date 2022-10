Messina: presentata a Palazzo Zanca l’iniziativa “Donare oltre gli schemi”

4 Ottobre 2022 15:38

Messina, l’Assessore Calafiore ha presentato le caratteristiche della campagna rappresentate da due bag: la emergency bag e la social bag

Alla presenza del Sindaco Federico Basile è stata presentata a Palazzo Zanca, l’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale per il tramite dell’Assessorato alle Politiche Sociali denominata “Donare oltre gli schemi” per il “Giorno del Dono” che si festeggia annualmente il 4 ottobre. All’incontro hanno preso parte il Viceprefetto Patrizia Adorno, l’Assessore Alessandra Calafiore, la Presidente dell’Azienda Speciale Messina Social City Valeria Asquini, la dott.ssa Cristina Puglisi Rossitto, padre Basile direttore della Caritas Diocesana, unitamente ai rappresentanti delle associazioni che hanno aderito al progetto. “L’iniziativa rappresenta lo spirito di questa Amministrazione – ha evidenziato il Sindaco Basile – e sono convinto che questi piccoli gesti nati oggi, in occasione della Giornata del Dono, contribuiscono a rafforzare la sinergia e i rapporti interistituzionali al fine di rappresentare la nostra vicinanza alle necessità dei più bisognosi, con l’auspicio che tante altre iniziative solidali siano messe in campo”. L’Assessore Calafiore ha presentato le caratteristiche della campagna rappresentate da due bag: la emergency bag e la social bag. La prima, destinata a contenere indumenti a favore dei migranti durante gli sbarchi, la seconda sarà utilizzata per contenere generi alimentari di prima necessità da distribuire alle persone in condizione di marginalità sociale della città.

“L’Amministrazione comunale nel manifestare la volontà di sensibilizzare la collettività a diffondere la cultura del dono – ha spiegato la Calafiore – per la realizzazione del progetto ha coinvolto le associazioni e le società sportive del territorio cittadino al fine di collaborare nella raccolta di capi di abbigliamento per la emergency bag; la social bag sarà invece realizzata da Benefit mentre la Messina Social City si occuperà dell’acquisto e della consegna dei prodotti insieme alle associazioni di volontariato”.