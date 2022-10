Messina, pericoli sulla strada che collega l’A20 con San Piero Patti: i cittadini alzano la voce

12 Ottobre 2022 13:19

Avanzate diverse richieste alla Città Metropolitana di Messina

I cittadini del Comitato Timeto si rivolgono alla Città Metropolitana di Messina per la messa in sicurezza della strada a scorrimento veloce che collega Patti e San Piero Patti. Attraverso una nota, sono stati richiesti urgenti interventi di manutenzione sulla pavimentazione stradale e di sistemazione degli incroci. “Aspettiamo riscontri e vigiliamo come sempre!”, scrivono i membri dell’associazione.

In particolare è stato richiesto: “scerbatura dei bordi della carreggiata attualmente infestati dalla vegetazione, pulizia di tombini, cunette ed embrici, nonché eseguire il rifacimento della segnaletica orizzontale. La scerbatura, in particolare, risulta essere di imprescindibile urgenza perché la rigogliosa vegetazione ha coperto in diversi tratti le barriere di sicurezza e i relativi catarifrangenti, rendendo i margini della carreggiata e le aree di intersezione poco individuabili soprattutto nelle ore serali e notturne”.